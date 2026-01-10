スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）が９日（日本時間１０日）に劇的な決勝アシストをマークした。敵地でのヘタフェ戦に先発した久保は１―１で迎えた後半アディショナルタイムの５１分にＣＫキッカーを務め、ＤＦホン・アランブルの頭にピンポイントで合わせた。前節のアトレチコ・マドリード戦に続き、２試合連続アシストはペッレグリーノ・マタラッツォ新監督を２―１の初勝利に導くとともにチ