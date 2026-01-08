物理世界で動くフィジカルAIの技術を、NVIDIAが「CES 2026」で発表した。CEOのジェンスン・フアンの言葉からは、半導体とソフトウェアからなるプラットフォームを提供することで、“身体を手に入れたAI”を支配する野望が透けて見えてくる。