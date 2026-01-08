殺人、殺人容疑で３度目の逮捕「パトカーから逃げ、人をはねるまで３つの交差点を通過し、信号はすべて青だった。冷静に運転はできていた」２人が死亡、12人が重軽傷を負った事件で逮捕された男は、人をはねたことを認める一方で、こう供述したという。「警視庁交通捜査課は１月５日、杉本研二さん（81）をはねて殺害したほか、５人をはねて殺害しようとしたうえ逃走したとして、横尾優祐容疑者（37）を殺人と殺人未遂、道路交通法