エルメスジャポンが、現副社長の郄垣成氏が2月1日付で代表取締役社長に就任することを発表した。また、同日付で現代表取締役社長の有賀昌男氏が同社取締役会長に就任する。【画像をもっと見る】郄垣氏は、国際的な複数のラグジュアリーメゾンで要職を歴任したのち、2025年9月にエルメスジャポンに入社。有賀氏とともに日本のマーケットにおける経営戦略を担当していた。有賀氏は2008年に同社の代表取締役社長に