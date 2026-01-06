日本が李在明（イ・ジェミョン）大統領と習近平国家主席の韓中首脳会談に注目している。高市早苗首相の台湾有事軍事介入示唆発言で中日の葛藤が深まった中、韓国と中国が速いペースで関係改善に向かう状況だ。読売新聞は5日、李在明大統領が国賓として初めて中国を訪問した事実を伝え、「国賓待遇」は韓日間の離間を狙うものだという分析を出した。昨年6月に就任した李大統領が習近平主席と首脳会談を行ったのは、慶州（キョンジュ