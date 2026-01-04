３日午前５時半頃、愛知県美浜町豊丘の養鶏場の鶏舎から出火、木造鶏舎２棟が全焼した。約３時間後に鎮火したが、飼育中のニワトリ約１０万羽が焼け死んだ。けが人はいなかった。愛知県警半田署によると、男性従業員が焦げ臭いにおいに気づき、鶏舎内を確認したところ、糞（ふん）を搬出するベルトコンベヤー付近から出火しているのを発見したという。同署で出火原因を調べている。