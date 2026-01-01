Image: Shutterstock.com スマホの値上げが止まらない…そんな時の救世主が現れました。ガラケーやスマホ初期には搭載されていたmicroSDカード。しかし年々標準ストレージが大きくなるにつれ次第にmicroSDカードはスマホから廃止されていき、だんだんとその姿をスマホ関連で見かける機会は少なくなってきました。そんな流れの中、昨今のDRAM価格の上昇によって、スマホメーカーがmicroSDカー