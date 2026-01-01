ラグビーの全国大学選手権は２日に東京・国立競技場で準決勝が行われ、京産大（関西２位）が明治大（関東対抗戦１位）と対戦し、１２度目の挑戦で初の決勝進出を目指す。過去１１度の準決勝は「国立の壁」を破れず全て敗戦。悲願の大学日本一へ、元日本代表ＳＯの広瀬佳司監督が就任後は５大会連続の４強入りとなる。終了間際のラストプレーで大逆転した準々決勝・東海大戦後に同監督は「何とか（国立の）壁を突破したい」と闘志