トランプ米大統領がベネズエラ内の麻薬関連地上施設を打撃したと公開的に明らかにした。海上封鎖と船舶撃沈にとどまっていた対ベネズエラ軍事圧力が地上攻撃段階に移った可能性が提起されている。トランプ大統領は29日（現地時間）、フロリダ州パームビーチのマールアラーゴリゾートでイスラエルのネタニヤフ首相を迎えた席で、取材陣に「麻薬を船に積載したベネズエラの埠頭地域で大きな爆発があった。我々はそこを打撃した」とし