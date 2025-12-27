テレビアニメ『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系）のCM前後に登場するレンガ扉が、25年ぶりにリニューアルすることが27日、発表された。来年1月3日放送の「エピソード“ZERO” 工藤新一水族館事件」から本編の一部映像がリニューアルされる。【動画】レンガ扉が変更となる放送回！『コナン』工藤新一水族館事件の映像『コナン』のレンガ扉は、CM前後で映る怪しげな扉のこと。扉を開け閉めする音とともに流れ、1話の中