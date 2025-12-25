自民党の鈴木宗男参議院議員は、ロシアを訪問し、政府関係者らと会談するため、25日未明、羽田空港を出発しました。鈴木氏は、日本時間の25日夜、ロシアの首都モスクワに到着し、28日まで滞在する予定です。現地で政府関係者らと会談し、ロシアによるウクライナ侵攻について、停戦に向けて意見交換したい考えです。出発を前に鈴木氏は24日、首相官邸で高市首相と面会し、ロシア訪問を伝えたということです。自民党・鈴木宗男参院議