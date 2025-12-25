ナショナルズ入団が決まったグリフィンが明かすNPB挑戦の裏側巨人から自由契約となっていたフォスター・グリフィン投手が、ナショナルズと1年550万ドル（約8億6000万円）で合意しメジャー復帰が決まった。地元放送局「MASNスポーツ」のナショナルズ番マーク・ザッカーマン記者は、23日（日本時間24日）に行われたグリフィンのメディア向けのオンライン取材に臨み、左腕が2023年に日本挑戦を決めた理由を明かした。ザッカーマン