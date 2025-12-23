「ケンタッキーフライドチキン」の東京・西八王子店で2025年12月19日に火災が発生したことが分かった。事業を手がける日本KFC（横浜市）が取材に明かし、近隣住民や客に対して謝罪した。原因は調査中で、店は休業に。予約受付済みのクリスマスメニューに関しては、火災発生後に他店舗からの振替対応を進めたが、24日・25日の予約は振替が難しい状況で、対象客に返金を行うとしている。人的被害なし、原因や営業再開の見込みは調査