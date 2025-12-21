大阪府警本部大阪市内の集合住宅で下半身を露出したとして、大阪府警は21日、公然わいせつ容疑で、海上自衛隊舞鶴基地に所属する自衛官（25）＝京都府舞鶴市＝を現行犯逮捕したと発表した。府警によると「酒を飲んでいた」と説明し、容疑を認めている。既に釈放されており、府警はその場にいた経緯などを任意で調べる。逮捕容疑は20日午後、大阪市淀川区の市営住宅で下半身を露出した疑い。集合住宅の住人が「手にズボンを持っ