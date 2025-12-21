アニメ『キミとアイドルプリキュア♪』のイベント「キミとアイドルプリキュア♪感謝祭」が、2026年2月14日、15日にKanadevia Hallにて開催されることを記念して、オリジナルグッズラインナップが解禁された。【画像】センス抜群！種類が豊富な『キミプリ』感謝祭のグッズ『笑顔Light Up！キラッキランライト』や『キミと私の約束！ポケット付きライブTシャツ』などライブのマストグッズに加え、アイドルプリキュアならではの、