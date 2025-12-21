料理の味付けは日本国内でも地域によって微妙に違うものだが、それが発端で家庭内で大きなトラブルに発展することもあるようだ。投稿を寄せた40代女性は、義母の放った衝撃的な一言に絶句した経験を明かした。「私は関西の出身で、お料理はお出汁を重視なので塩分は少なめです」一方で、中部地方の出身の義母は、地域柄なのか「とにかく塩分が濃い」という。そんな義母がある日、遊びに来ることになり、女性は手作り料理を振る舞う