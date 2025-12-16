12月16日、『第76回NHK紅白歌合戦』の特別企画として、星野源が出場することが発表された。11月14日の“第一弾”で発表されていた37組には星野の名前がなく、2015年から10回連続で出場していた彼の“落選”には大きな衝撃が広がっていた。【写真】13年前から「ガッキー狙い」を匂わせていたと言われる星野源星野源の紅白落選は考えづらい「2025年は、星野さんがソロデビューして15周年という節目の年です。アルバム1枚と配信シン