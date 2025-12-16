G1香港カップ、レース中の芝コースに乱入者競馬の香港国際競走が14日、沙田（シャティン）競馬場で行われた。G1の香港カップ（芝2000メートル）では日本馬も2頭出走する中、レース中のコースには馬群が進む方向に乱入する人物が出現し、取り押さえられた。解説者がこの大事故寸前の瞬間を動画で公開すると、ファンからも「悲劇を防いだ！」「ご褒美にボーナスを」とコメントが集まった。スタンド前のコースに、乱入者が現れた