今ネットである中年男性が話題になっている。49歳・独身、神乃毅さんだ。SNSに「医師を目指して浪人11回、留年8回、国家試験5連敗。こんなおじさんでも夢を叶えられることを証明したい。」と投稿したところ、これが大バズリ。応援する声も寄せられる中、「高齢の新人医師に診察されたくない」「高齢者が若者の枠を奪うなよ」という厳しい声も寄せられている。【映像】神乃さん、20年前の医学生時代神乃さんは「ABEMA Prime」に