お笑い芸人の永野（51）が、11日までに関根勤（72）のYouTubeチャンネルに出演。過去に話題を集めた“ビンタ事件”を振り返った。【動画】ほかにも…芸人・永野が次々に暴露したエピソード「【イッキ見】歯に衣着せぬ物言いの孤高のカルト芸人・永野の業界激ヤバ話をまとめました！」と題した動画。冒頭で関根は「いいねー永野くん。俺と同じ匂いがすんの」「世間を欺くためにね、こういう“いい人間”のコーティングをしてる