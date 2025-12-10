米国代表にシュワーバー、ガナー・ヘンダーソンらも参戦野球米国代表は9日（日本時間10日）、来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に、ウィル・スミス捕手、カイル・シュワーバー外野手（フィリーズFA）ら4選手が出場すると発表した。スミスは前回大会に続いての出場。今季は打率.296、17本塁打、61打点、OPS.901をマーク。前回大会ではJT・リアルミュート（フィリーズ）が正捕手を務めており、