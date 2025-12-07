J1リーグ第38節 柏1（0-0）0 町田14:05キックオフ 三協フロンテア柏スタジアム 入場者数 14,092人試合データリンクはこちらシーズン開幕前のちばぎんカップ（千葉0-3柏）を見たとき、リカルド・ロドリゲス監督は、かつてのネルシーニョ監督がそうだったように、柏というチームにピッタリと嵌るのではないかと思った。実際、リカルドは、選手個々の能力を引き出し、瞬く間に柏をスピーディで強度の高い、Jでも有数な攻撃的なチーム