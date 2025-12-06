大規模火災の影響が続く香港では、7日、議会選挙が予定通り行われます。混乱が収まらない中での実施に、市民からは不満や諦めの声も上がっています。高層住宅7棟が燃えた火災ではこれまでに159人の死亡が確認され、発生から10日がたった今も31人の安否が分かっていません。被害の全容がまだ明らかにならず、火災拡大を巡る政府の監督責任も指摘される中での選挙に、市民からは「（今の選挙制度で）投票して何の意味があるのでしょ