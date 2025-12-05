林芳正総務大臣は5日の記者会見で、マイナンバーカードの保有枚数が1億枚を超えたと発表した。【映像】マイナカード、今後の展開は？（会見の様子）会見で林大臣は「平成28年1月から交付を開始したマイナンバーカードは本年12月3日時点で保有枚数が1億枚を超え、人口の8割を超えた。この間カードを活用したサービスは、各種証明書のコンビニ交付をはじめ、健康保険証や運転免許証との一体化など順次拡大され、カード機能のスマ