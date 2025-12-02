男女4人の命が奪われた凄惨な殺人事件が、クマ駆除に深刻な影響を及ぼしている──。この一文を読んで、すぐに意味を理解できる人はどれほどいらっしゃるだろうか。クマの駆除を巡っては“クマ愛護派”の抗議電話が社会問題になるなど様々な余波が広がっているが、まずはクマが今も猛威を振るっている状況を確認しておこう。（全3回の第1回）＊＊＊【写真】「お願いだからこっちを見ないで…」山道では絶対に遭遇したくない瞬