J1リーグ第３７節 東京V ０(０−０)１ 鹿島14:05キックオフ味の素スタジアム入場者数38,168人試合データリンクはこちら先制ゴールが決まり、雄叫びをあげる早川友基。藤田真郷（ふじた・まさと）サッカーを中心にスポーツ全般を取材。Jリーグ、日本代表、W杯、UEFA_CL,アジア大会、夏季、冬季オリンピック、他。A.J.P.S(日本スポーツプレス協会)会員、A.I.P.S(国際スポーツプレス協会)会員。