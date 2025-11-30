◆日韓ドリームドリームプレイヤーズゲーム２０２５日本―韓国（３０日・エスコンフィールド）「４番・右翼」で先発出場した中田翔氏の第１打席は遊飛に終わった。３回のインターバルの際に日本ハム時代の同僚・杉谷拳士氏のインタビューに応じ、「真っすぐだけかと思っていた。めちゃくちゃいいスライダーがきた」と、初出場初打席を振り返った。打席の入る前には大歓声。登場曲の「ＭｙＨＥＲＯ」も流れた。打席では日本