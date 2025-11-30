モナコはリーグ・アン第14節で、三冠王者のPSGを1-0で破り、南野拓実が決勝ゴールを挙げた。南野にとっては2試合連続、今季3ゴール目となる値千金の一撃であり、「モナ王」が大一番でチームに勝利をもたらしている。南野は68分に左サイドからのクロスを見事なトラップで収め、左足を一閃。鋭いシュートを右サイドネットへ突き刺し、均衡を破った。この鮮烈な先制弾が試合の流れを引き寄せ、モナコはPSGから貴重な勝利をつかみ取っ