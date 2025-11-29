リサとガスパール POP UP マルシェ in GINZAが2026年1月5日(月)〜1月19日(月) 松屋銀座8階イベントスクエアにて開催される。『リサとガスパール』（Gaspard et Lisa）は、作者のアン・グットマン（文）、ゲオルグ・ハレンスレーベン（絵）夫妻によって描かれた絵本シリーズのキャラクター。ほわほわの白いボディにつぶらな黒目、赤いマフラーがお似合いなのが、リサ、黒いボディに青いマフラー、赤いお鼻にくりくり瞳が、ガスパー