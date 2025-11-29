【リサとガスパール】POP UP マルシェのオリジナルグッズが公開！
リサとガスパール POP UP マルシェ in GINZAが2026年1月5日(月)〜1月19日(月) 松屋銀座8階イベントスクエアにて開催される。
『リサとガスパール』（Gaspard et Lisa）は、作者のアン・グットマン（文）、ゲオルグ・ハレンスレーベン（絵）夫妻によって描かれた絵本シリーズのキャラクター。ほわほわの白いボディにつぶらな黒目、赤いマフラーがお似合いなのが、リサ、黒いボディに青いマフラー、赤いお鼻にくりくり瞳が、ガスパール。うさぎでもない、いぬでもない、キュートなパリの住人だ。
このたび、松屋銀座にて2026年1月5日(月)から1月19日(月)までの日程で開催される「日本語版出版25周年記念 リサとガスパール POP UP マルシェ in GINZA」の開催を記念したオリジナルグッズの発売が決定いたしました。
そのグッズの一部をご紹介。
「アクリルスタンド」「スクエア缶マグネット」「ウッドバインダーアクリルチャーム付き」「ポーチ」「トートバッグ」など、トリコロールがデザインされたアイテムが揃っているほか、「ジョエル・ロブション×リサとガスパール フィナンシェ（チャーム付き）」といったコラボアイテムもラインナップされ、バリエーション豊かに魅力的なアイテムが多種ご用意されている。
また、今回のリサとガスパール POP UP マルシェ in GINZAのために描き下ろされた原画の特別販売も決定。
さらにコラボカフェの開催も決定。「日本語版出版25周年記念 リサとガスパール POP UP マルシェ in GINZA」の開催を記念し、松屋銀座8階レストランシティ内「MGカフェ」にてコラボメニューが販売される。コラボメニューの注文ごとにもらえる特典コースターや、一部テイクアウト可能なメニューもご用意されている。メニューについては続報をお楽しみに。
（C） 2025 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
