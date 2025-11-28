香港の高層マンションで26日、発生した大規模な火災では、これまでに128人の死亡が確認されています。現場から長谷川裕記者の中継です。◇火災発生から3日が経過し、亡くなった方は100人を超えました。日本時間の午前11時すぎに消火活動の完了が発表され、現在は炎や煙はありません。こちらでは今も家族や友人と連絡がつかない人が多く、現場には深い悲しみが広がっています。香港当局は28日夕方、会見を開き、これまでに128