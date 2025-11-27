ウズベキスタンで開かれているワシントン条約の締約国会議で、ニホンウナギなどの取引に規制を加える提案の採決がさきほど行われ、「否決」されました。来月開かれる全体会合で確定することになります。EU＝ヨーロッパ連合などはニホンウナギを含む全てのウナギの国際取引を規制するよう提案していて、きょう、ワシントン条約の締約国会議の委員会で採決が行われました。その結果、規制に反対が100、賛成が35となり、賛成が投票の3