[11.26 欧州CL フランクフルト 0-3 アタランタ]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は26日、各地でリーグフェーズ第5節を開催した。MF堂安律が先発出場したフランクフルトはアタランタに0-3で敗れ、開幕節の勝利以降は1分け3敗と白星から遠ざかっている。フランクフルトは前半9分、堂安が右サイドから中へ持ち出してペナルティエリア手前中央に浮き球を送り、これを収めたFWヨナタン・ブルカルトが反転してシュートを放つも、相