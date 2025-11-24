◇第45回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 (クイーンズ駅伝)〈23日、宮城・仙台 全6区間＝42.195キロ〉エディオンが初の日本一に輝きました。連覇を狙ったJP日本郵政グループとは7秒差の大接戦。先頭を守り切ったアンカーの平岡美帆選手は「本当に怖くて、怖くて、怖くて仕方ない6.7キロでした」と振り返りました。1区の水本佳菜選手が2位に16秒の差をつける区間賞の好スタート。2区の塚本夕藍選手、3区の矢田みくに選手とつなぎ