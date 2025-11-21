英国大衆紙デイリー・メール（18日付）は、北朝鮮で個人事業を営んでいた50代の夫婦が、事業が順調に拡大したことで「態度が傲慢になった」と当局に判断され、処刑されたと、韓国のデイリーNKのレポートを引用して報じた。報道によると、この夫婦は電動自転車やオートバイ部品、一般自転車などを販売する事業を運営し、平壌市沙洞（サドン）区域の朝鮮職業総同盟中央委員会にも正式登録されていた。しかし、副業で相当の利益を得て