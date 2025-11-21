大分市佐賀関の大規模火災は発生から4日目を迎え、現在も消火活動が続いています。 【写真を見る】大分市佐賀関火災、住宅地は鎮圧も離島から煙避難者113人、停電・断水続く 大分市佐賀関の漁港です。火災が発生した住宅地から上る白い煙は、ほとんど見えなくなりましたが、1キロ以上離れた蔦島（つたじま）からは今も煙が上がっています。 今回の火災では、住宅や空き家などおよそ170棟が焼けたほか、1人が死亡しました。