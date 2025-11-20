フードコーディネーターとして活躍する長藤由理花さんは、27歳のときに卵巣がんが発覚します。そこから日常は一変。突然の出来事にとまどう長藤さんを支えてくれたのは、周りの人たちの言葉でした。 【写真】「別れを伝えても支え続けた」心もイケメンすぎる夫と長藤由理花さん（10枚目/全11枚） 念のための検査で卵巣がんが発覚 長藤さんの近影。5年目のがん検診のあとに ── 現在