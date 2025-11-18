[11.18 キリンチャレンジ杯](国立)※19:15開始主審:フー・ミン副審:マー・ジー、ブラッドリー・ライト<出場メンバー>[日本]先発GK 1 早川友基DF 2 菅原由勢DF 3 谷口彰悟DF 4 板倉滉DF 22 瀬古歩夢MF 6 遠藤航(Cap)MF 8 南野拓実MF 15 鎌田大地MF 20 久保建英FW 19 小川航基FW 11 前田大然控えGK 12 小久保玲央ブライアンGK 23 野澤大志ブランドンDF 5 渡辺剛DF 16 安藤智哉DF 25 鈴木淳之介MF 10 堂安律MF 17 田中碧MF 13