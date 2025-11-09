栃木SCが来季の新ユニフォームを発表栃木SCは11月7日、2026年シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」に着用する新デザインのユニフォームを発表した。1stユニフォームはクラブカラーのイエローを基調とし、肩から袖にかけてはブルーの配色となった。2ndユニフォームはホワイトとネイビー、GKユニフォームはそれぞれ1stがレッドとブラック、2ndがグリーンとダークグリーンの組み合わせとなっている。クラブはこの