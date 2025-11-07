全国でクマ被害が相次いでいることで、物流業界ではクマの出没や被害の対策が行われています。ヤマト運輸では、クマによる人的被害が増加していることを受けて、10月新たにガイドラインを策定し、社内の周知を強化しています。その他、クマの出没情報を受けて、短期的に集配を見合わせる地域があることなどから、すでにクマによる人的被害が発生している北海道や東北地方の配達員に対し、クマ撃退用スプレーなどの対策グッズの配備