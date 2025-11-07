カンボジアの詐欺犯罪の背後にある組織として知られる「プリンス・グループ」の最高財務責任者（CFO）である李添氏の秘書が、検察庁舎を出る際に笑みを浮かべる姿が撮影された。李添氏は陳志会長の最側近とみられている人物だ。6日、台湾の中央通信社（CNA）によると、台湾・台北地方検察署は最近、プリンス・グループが資金洗浄やオンライン賭博などの目的で設立した台湾拠点に対する強制捜査に着手し、4日に関係者25人を逮捕した