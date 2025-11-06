高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染を防ぐため、ＮＴＴ東日本のグループ会社がレーザー搭載の小型ドローンを開発した。感染源の野鳥に光を照射して追い払い、養鶏場に侵入させない仕組みだ。昨シーズンの感染件数が全国最多の千葉県は導入費用を補助する制度を創設し、養鶏業者の対策を後押ししている。ドローンの総重量は約１５キロ。ボタンを押せば事前に設定した飛行範囲を自動で飛ぶ。全長・全幅は約１メートルだが、