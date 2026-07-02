南米ベネズエラで発生した連続大地震で、2295人の死亡が確認されました。ベネズエラ北西部で、6月24日に相次いで起きたマグニチュード7.2と7.5の地震について、ロドリゲス国会議長は1日、これまでに2295人が死亡し、1万1267人が負傷したと明らかにしました。また、行方不明者の情報を受け付けるために開設されたウェブサイトには、4万人を超える人が登録されていて、犠牲者はさらに増えるおそれがあります。被害が大きいラグアイラ