長野県東御市で母親と娘の遺体が見つかった事件で、逮捕された父親が洗剤のようなものを飲んだ可能性があることがわかりました。事件は長野県東御市の住宅できのうの朝、母親（49）と中学生の長女（12）が死亡しているのが見つかり、警察は中学生の長男（14）に対する殺人未遂の疑いで父親（46）を逮捕しました。父親は取り調べの際に体調不良を訴え、治療のため釈放されていて、逮捕前に洗剤のようなものを飲んだ可能性があること