〈約150万円で「賢くて背の高い赤ちゃん」が買える！？アメリカの企業が始めた衝撃的な“遺伝子選別サービス”に期待と批判の声〉から続く奇跡を起こして、生き返らせて――。愛するペットを失った悲しみの中で、誰もが一度は考える願いだが、お金で叶えることができるとしたら……？【写真】この記事の写真を見る（2枚）1932年にオルダス・ハクスリーによって書かれたディストピア小説『すばらしい新世界』のように、生や死が