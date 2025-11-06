「無くて七癖」と昔からいわれるように、誰にもひとつやふたつは直らないクセがあるもの。ひょっとしたら気づかぬ間に、身近にいる相手を不快にさせていることがあるかもしれません。特に、楽しいはずのデート中にその手のクセが出てしまったら困りもの。それでは、男のどんなクセが女性に嫌がられてしまうのでしょうか？そこで今回は、オトメスゴレン女性読者への調査を参考にして、「デート中、女性から『これはやめて欲しい！