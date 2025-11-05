子どもが大きくなるにつれ、抱える悩みや問題も変わっていくものです。今回は筆者の友人A子さんの体験談をご紹介します。 暗い様子の娘が心配 A子さんには中学生の長男、小学4年生の長女、小学3年生の次男がいます。3人は毎日のように喧嘩をしていますが、基本的には仲良しのようです。 ある日、娘が帰宅してからずっと暗いのが気になっていました。夕食時に、A子さんがどうしたのか尋ねると、 「今日、上靴を隠されたの……