新日本は４日、都内で来年１月４日の東京ドーム大会に関する会見を開いた。同大会でデビューする東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフ・アロン（２９）は、既に発表されていた対戦相手のＥＶＩＬと共に登壇。ＮＥＶＥＲ無差別級王者でもある極悪レスラーが急きょベルトを懸けることをぶち上げたため、デビュー戦がいきなりタイトルマッチに変更された。また、大会の模様はテレビ朝日で当日２２時１５分から放送されるこ