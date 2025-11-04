11月1日、吉本興業は有料配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）を始めた。社会学者の太田省一さんは「松本人志さんによる生配信、新企画を見る限り、この番組は一般的に想像されるよりもはるかにギリギリの挑戦だと感じた」という――。写真＝時事通信フォトダウンタウンの松本人志氏（2025日本万国博覧会誘致委員会の発足式典。東京都千代田区）＝2017年3月27日 - 写真＝時事通信フォト■なぜ松本人志はこれほどまでに