11月1日、吉本興業は有料配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）を始めた。社会学者の太田省一さんは「松本人志さんによる生配信、新企画を見る限り、この番組は一般的に想像されるよりもはるかにギリギリの挑戦だと感じた」という――。

写真＝時事通信フォト ダウンタウンの松本人志氏（2025日本万国博覧会誘致委員会の発足式典。東京都千代田区）＝2017年3月27日 - 写真＝時事通信フォト

■なぜ松本人志はこれほどまでに神格化されるのか

2025年11月1日21時。大きな話題を呼んでいた有料配信サービス「DOWNTOWN＋」（以下、「ダウンタウンプラス」）がスタートした。久しぶりに公の前に姿を現した松本人志による生配信。1人でのフリートークから始まり、途中からは進行役とともにオリジナル企画の紹介、そして今後の構想へと話は進み、約1時間の配信を終えた。

サービスは始まったばかり。その成否については差し当たって成り行きを見守るしかないが、生配信で話した内容や配信中のコンテンツ、さらにこれまでの松本の軌跡などをもとに、「松本人志の笑いは変わるか？」という点についてここで考えてみたい。

生配信の松本は、性加害疑惑報道をきっかけに2年近く表舞台から姿を消したことによって「笑いの空白」が生まれたことに責任を感じているようだった。

そこには、1980年代後半から30年以上のあいだ、テレビを拠点にお笑いの世界を引っ張ってきたという強烈な自負がある。

松本人志という存在が、なぜここまで神格化されるのかよくわからないというひともいるだろう。過去、さまざまな人気芸人が存在した。だが、なぜ松本人志だけがここまで崇拝される対象になったのか。

■他の芸人との決定的な違い

「ダウンタウンプラス」の企画「7：3トーク」のゲストだったシソンヌ・長谷川忍も、「我々は松ちゃんの宗教に入った人間」と言ってはばからなかった。

「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」公式サイトより

それは、松本人志が世のすべてのものの頂点に「笑い」を置き、かつそれを実践したからである。普通プロのお笑い芸人であっても、これは笑いにしてはまずい、あるいはできないと考えるテリトリーがある。だが松本は、その線引きをすべてなくした。要するに、「笑いにならない」と思われたものもタブーなしに笑いにしたのである。

『ダウンタウンのごっつええ感じ』（フジテレビ系、1991年放送開始。以下、『ごっつ』）のコントを思い出せば、納得できるだろう。たとえば、「キャシィ塚本シリーズ」。

松本が扮する料理講師のキャシィ塚本がテレビ番組で料理をつくる。だがつくっているうちに興奮し始め、異様で支離滅裂な言動を繰り返し、果てには食材も調理器具もなにもかも無茶苦茶にして去っていく。パロディをはるかに超え、一種狂気をはらんだ暴力的なコントだった。

■笑いは何にも勝るという信念

また、「トカゲのおっさん」は、胴体がトカゲになった中年男性という摩訶不思議な存在に松本が扮するドラマ仕立ての長編コント。トカゲのおっさんが悲哀を漂わせながら人間の世界を淡々と、だが健気に生きていく姿は、コントの域を超越してしまっている。シュールすぎるほどシュールだった。

こうした突き抜けたコントによる笑いが日曜8時台のゴールデンタイムで堂々と放送されていたという事実に、いまさらながら驚く。そこまで新しさを感じないというひとがいるとすれば、先ほどの長谷川のように「松ちゃんの宗教に入った人間」である後輩芸人たちが、その後こぞって松本的な笑いをお手本にするようになったからだ。

『ごっつ』が終了した経緯も有名だ。番組の放送が急きょプロ野球中継に差し替えられたことを知った松本が怒り、番組自体を終わらせてしまった。テレビ局側からの連絡がなかったことがきっかけだったようだが、自分のつくった笑いに絶対的な自信がなければそうした挙に出ることもおそらくなかったはずだ。

今回の生配信でも、「僕の優先順位は笑い」であると語る場面があった。時にモラルや社会常識から逸脱しても、笑いは何にも勝るという松本の信念はいまも揺らいでいないことがうかがえる。

■千鳥・大悟を直撃した「地上波病」

『酒のツマミになる話』での千鳥・大悟のコスプレをめぐる先日の騒動に、同じフジテレビということもあって、この『ごっつ』終了のときのことを思い出したひともいただろう。

松本の後を引き継いでMCを務めていた大悟が、白Tシャツに金髪のウイッグをつけた松本のコスプレ姿で番組を収録。ところがフジテレビ側が、当日になってその回の放送を取りやめ、再放送に差し替えた。それを知った千鳥は番組降板を申し出て、結局番組も年内終了が決定した。

ただしこのケースでは、松本の性加害疑惑に関わるコンプライアンスの問題が絡んでいることはいうまでもない。中居正広の女性トラブルをきっかけに企業としてのガバナンスが厳しく問われているフジテレビにとって、コンプライアンスに優先的に配慮するのは当然ということなのだろう。

だが番組降板のコメントの際、「面白くなければテレビじゃない」とかつてのフジテレビのキャッチフレーズに引っ掛けて言った大悟から見れば、フジテレビの対応は過剰であり、“お笑い殺し”ということになる。

写真＝iStock.com／Carolina Lavin ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Carolina Lavin

生配信のなかで松本も、「地上波病」という表現を使ってそうした風潮に苦言を呈していた。コンプライアンス意識の浸透によってテレビは窮屈になった。これはお笑い芸人やバラエティ番組のスタッフの多くが感じていることだろうが、テレビの笑いを極限まで追求しようとした松本にとってはなおさらだろう。

■印象的だった松本のある言葉

そしてその結果、松本はテレビから離れ、ネットへ拠点を移すことになった。そこで興味深かったのが、生配信で松本が発した「進化も老いも見てもらうしかない」という言葉だ。同じ生配信での「松本、動きました」という言葉が盛んにメディアでは取り上げられていたが、私にはむしろこの言葉が印象的だった。

まず、松本人志が「老い」というワードを使ったことにひとつ驚きがあった。松本も今年62歳。年齢からすれば不思議はないかもしれない。だが私は、そこに自分の笑いが時代と合わなくなることへの恐れのようなものも含まれているように感じた。

テレビよりもネットのほうがコンプラを意識せずにすむのは確かだ。その分、松本にとってやりやすくもあるだろう。実際、「ダウンタウンプラス」の企画「大喜利GRAND PRIX」では、いま地上波では難しくなっているかなり踏み込んだ下ネタもあった。

従来からの松本ファンは歓迎するだろう。だがそれで新しいファンを獲得できるかどうかは未知数だ。その意味で、ネットという未知の場で自分の笑いを試されることになった不安が「老い」という表現になったのではないか。

■意欲的な新企画

いうまでもなく「ダウンタウンプラス」には、「進化」を目指した意欲的なところもある。松本ならではの企画力は健在だ。

「ダウプラボイス」では、深夜ラジオのようなトーンで、松本と笑い飯の3人が、架空のお笑い芸人の自己紹介（「○○の××です」というフレーズ）をアドリブで15分間交互に出し続ける。いわば大喜利のバリエーションだ。かつて松本が『一人ごっつ』（フジテレビ系）でやっていた「出世させよう！」の発展形のようでもある。

また「芯くったら負け！実のない話トーナメント」は、芸人たちがいかに「実のない話」、つまり笑いを生まない普通の会話を続けられるかという企画。対戦形式で、より実のない話ができた芸人が勝つ。「笑いにならない」こと自体を笑いにする点で、松本流の笑いの進化形と言える。

一方、ネットならではの新しい方向性が見えたところもあった。

ひとつは、視聴者参加の比重の高さ。

たとえば、「きもっち悪いダンス選手権」は、視聴者からダンス動画を募集する企画。SNSでは一般視聴者によるダンス動画が定番だが、そこに「気持ち悪さ」というひとひねりを加えたものだ。

■海外進出という目標

また「お笑い帝国大学」にも同様の面がある。松本から大喜利のお題が与えられ、視聴者が回答を寄せる。やはりかつて『一人ごっつ』でやっていた企画「全国お笑い共通一次試験 俺ならこう解く」を彷彿とさせるが、ネットを使って視聴者が面白いと思った回答に投票できるシステムになっている点が新しい。

もうひとつは、海外志向が強いこと。

生配信のなかで、松本は何度か「海外」というワードを発していた。「ZONE05」は公開前でダイジェスト版しか見られなかったが、5人が入れられた密室空間の四方の壁が徐々に狭まっていくゲーム。この企画は海外を意識していると言っていた。また「大喜利は海外に行ける」という注目すべき発言もあった。

日本のお笑いは独特で海外に受け入れられにくいというイメージもある。だが松本自身、20年以上前に『進ぬ！電波少年』（日本テレビ系）の企画「電波少年的松本人志のアメリカ人を笑わしに行こう」で、自作のコントをアメリカ人に見せてウケるかという実験をおこなったことがある。当時に比べ、ネットの出現によって海外進出という目標は松本にとってもより現実的なものになっているのだろう。

■決して余裕ではなくギリギリの挑戦

こうしたお笑い企画以外にも、生配信に力を入れたいと言っていたのも印象的だった。「ティーチイン」形式で、ゲストを招いて特定のテーマについてディスカッションすることも念頭にあるようだ。全国各地から生配信をしたいという発言もあった。

「テレビのひと」松本は、「ネットのひと」にモードチェンジできるのか？ あるいは、「松本人志の笑い」をアップデートしてメディアの違いを超えたものへと再構築できるのか？

SNSの発達により、ネットのエンタメ文化はすでにフォーマットが確立されている部分もある。本人はTikTokなどをライバル視してはいないだろうが、ユーザーはどちらも同じスマホで見ている。特に新規の若いファン層を獲得しようとするのであれば、「ダウンタウンプラス」としても意識せざるを得ないだろう。

結局「ダウンタウンプラス」は松本人志の「進化」と受け取られるのか、それとも「老い」と受け取られるのか？ むろん「あの松本人志なら」という期待感もある。だが「ダウンタウンプラス」は、こちらが想像するよりもはるかにギリギリの、時代への挑戦なのかもしれない。

「御堂筋ランウェイ2022」に登場したダウンタウン。左が松本人志氏、右が浜田雅功氏（写真＝nagi usano／CC-BY-2.0／Wikimedia Commons）

----------

太田 省一（おおた・しょういち）

社会学者

1960年生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得満期退学。テレビと戦後日本、お笑い、アイドルなど、メディアと社会・文化の関係をテーマに執筆活動を展開。著書に『社会は笑う』『ニッポン男性アイドル史』（以上、青弓社ライブラリー）、『紅白歌合戦と日本人』（筑摩選書）、『SMAPと平成ニッポン』（光文社新書）、『芸人最強社会ニッポン』（朝日新書）、『攻めてるテレ東、愛されるテレ東』（東京大学出版会）、『すべてはタモリ、たけし、さんまから始まった』（ちくま新書）、『21世紀 テレ東番組 ベスト100』（星海社新書）などがある。

----------

（社会学者 太田 省一）